شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الخميس.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020 الخليج 365 ـ متابعات ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار في الشأن اليمني للفترة الصباحية من يومنا هذا الخميس، كانون الثاني 02، 2020، والتي جاءت كالتالي:

بالصور.. شرطة تعز تعقد لقاء مع عقال الحارات في إطار قسم النصر https://www.elyamnelaraby.com/447478/ العثور على جثة جندي من أمن دوعن في مديرية القطن بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/447470/ بالتفاصيل.. الحوثية تفرض مقررات جديدة على طلاب جامعة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/447469/ بسبب الديون.. أكاديمي شهير في جامعة صنعاء يعرض منزله للبيع https://www.elyamnelaraby.com/447464/ المقدشي: 2020 سيكون عام استكمال معركة الكفاح الوطني لتحرير كل مناطق اليمن https://www.elyamnelaraby.com/447460/ Advertisements تصاعد ظاهرة اختفاء الأطفال واليافعين بإب https://www.elyamnelaraby.com/447458/ استمرار تشييع قتلى المليشيا بإب مع استمرار خسائرها بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/447448/ رغم القرار الحوثي.. تداول العملة النقدية الجديدة في إب https://www.elyamnelaraby.com/447447/ الحوثية تواصل احتجاز معدات مخبز خيري بمحافظة إب تحت ذريعة الضرائب https://www.elyamnelaraby.com/447442/ بالصور.. تواصل أعمال المؤتمر السنوي لقيادة محور تعز https://www.elyamnelaraby.com/447441/ قيادات بالإنتقالي يكشفون لــ “الخليج 365” الأسباب التي دعت المجلس الجنوبي لقراره الأخير(استطلاع) https://www.elyamnelaraby.com/447436/

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