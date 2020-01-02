بالصور.. شرطة تعز تعقد لقاء مع عقال الحارات في إطار قسم النصر  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

تعز - الخليج 365

عقدت صباح اليوم إدارة عام شرطةمحافظة تعز لقاء مع عقال الحارات في إطار قسم شرطة النصر بحضورمساعد مدير عام شرطة محافظة تعزلشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط وذلك لمناقشة الجوانب الأمنية.



وفي اللقاء تحدث العقيد سمير الأشبط على أهمية دور عقال الحارات في حفظ الأمن والإستقرار وحماية ممتلكات المواطنين وحفظ حقوقهم داعيا إلى ضرورة رصد كل المخالفات وأي أعمال أو إعتداءات تطال الممتلكات الخاصة أو العامة وأي أعمال تخل بالأمن والسكينة.

وحث العقيد الأشبط في كلمته على ضرورة حشد الطاقات ومضاعفة الجديد خاصة مع حلول العام الجديد.

ودعا جميع العقال إلى تلافي جوانب القصور التي حصلت في العام المنصرم وتعزيز الجوانب الإيجابية بما يسهم في تحسين مستوى الأداء.

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كما شدد العقيد سمير الأشبط على ضرورة عمل العقال في نطاق حاراتهم واختصاصاتهم وعدم التدخل في صلاحيات الحارات الأخرى بما يعزز نجاح العمل بالشكل المطلوب.

من جانبهم عبر عقال الحارات في نطاق قسم شرطةالنصر عن تثمينهم للدور الكبير الذي تقوم به شرطة تعز في حفظ الأمن والإستقرار مؤكدين تعاونهم الكامل مع الأجهزة الأمنية والقيام بواجباتهم على أكمل وجه لما في ذلك المصلحة العامة.

حضراللقاء مدير إدارة شرطة المظفر العقيد عبدالله سعيد الوهباني ومدير قسم شرطة النصر الرائد ذاكر اليوسفي.