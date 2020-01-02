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العثور على جثة جندي من أمن دوعن في مديرية القطن بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

العثور على جثة جندي من أمن دوعن في مديرية القطن بحضرموت

متابعات_الخليج 365

عثرت قوة أمنية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، على جثة جندي عليها آثار طلقات نارية في مديرية القطن جنوب محافظة حضرموت (شرق اليمن).

 

وقالت مصادر  إن أجهزة الأمن في مديرية القطن تلقت بلاغاً عن وجود جثة جندي في أحد مزارع ساحة آل علي الحاج في المديرية.

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وبين المصدر أنه عقب تلقي البلاغ تحركت قوة أمنية إلى مكان تواجد جثة الجندي، حيث شوهد إصابته بعدة طلقات أدت الى وفاته.

 

وأكدت المصادر أن القتيل يعمل جندي لدى أمن دوعن؛ وقد تم نقل جثته الى مستشفى القطن العام؛ فيما قامت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في ملابسات الحادثة.

 

يشار إلى أن مديرية القطن تسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث القتل.

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