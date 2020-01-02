بسبب الديون.. أكاديمي شهير في جامعة صنعاء يعرض منزله للبيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

عرض الأكاديمي في جامعة صنعاء، رصين الرصين منزله للبيع وذلك لسداد ما تراكم عليه من ديون؛ نتيجة استمرار انقطاع المرتبات للعام الثالث على التوالي.



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وقال، عبر حسابه على موقع "فيس بوك" إن أبرز انجازاته الشخصية خلال العام المنصرم، هي "بيع ما تبقى من ذهب زوجته، وبعض أثاث البيت، وسلاحه الشخصي "الجنبية".

وأضاف الرصين وهو استاذ اللغة العربية بجامعة صنعاء: "أصبحت ديوني للناس فوق عشرة آلاف دولار، والآن أبحث عن مشتر لبيتي!".

واختتم منشوره بالقول: "وسلموا لنا على مرتباتنا الضائعة - منذ أكثر من ثلاث سنوات -بين الشرعية والحوثيين!"