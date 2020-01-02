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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المقدشي: 2020 سيكون عام استكمال معركة الكفاح الوطني لتحرير كل مناطق اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، إن العام ٢٠٢٠ سيشهد تطورات جديدة في القوات المسلحة على المستوى الميداني والعملياتي والبناء والاعداد القتالي والمعنوي وفق الخطط المرسومة التي تشمل البرامج والأنشطة المختلفة، وفي جهود استكمال اعادة بناء القوات المسلحة واستعادة مؤسساتها.
وذكر الفريق المقدشي في تصريح خاص لصحيفة الجيش “٢٦ سبتمبر” الأسبوعية نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس، أن العام الحالي سيكون عام النصر والبناء واستكمال معركة الكفاح الوطني لتحرير ما تبقى من تراب الوطن من المليشيا الحوثية المتمردة واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة أمنه واستقراره والانتقال لبناء دولته ومستقبله.
وتابع أن جهود التحرير والبناء ستتضاعف خلال المرحلة القادمة نحو الأفضل لتعزيز ما تحقق خلال الفترة الماضية من انجازات ومكاسب.
وأكد الفريق المقدشي أن قيادة وزارة الدفاع تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالمقاتلين وجميع منتسبي القوات المسلحة مادياً ومعنوياً وتوفير الاحتياجات والامكانات اللازمة للمعركة بدءاً من العمل على انتظام صرف المرتبات في جميع المناطق والمحاور والوحدات والهيئات والدوائر.. موضحاً أن التواصل مع القيادة العليا والحكومة مستمرا لمتابعة صرف المرتبات والعمل على معالجة مشكلات تأخير المرتبات.
وأشاد وزير الدفاع ببطولات وثبات القوات المسلحة المرابطين في مختلف المواقع والميادين للذود عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية، يبذلون الدماء الزكية ويرسمون التضحيات الخالدة.. مؤكداً أن مؤسسة الوطن الدفاعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، ستظل على العهد الذي قطعته على نفسها ولن تحيد عن القيام بواجباتها الدستورية والوطنية حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة وتحرير الشعب اليمني من جحيم الظلم والمعاناة التي خلّفتها مليشيا الحوثي.
وعبّر الفريق المقدشي عن التقدير والشكر لجهود ومواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية إلى جانب الشعب اليمني لاستعادة دولته وصد المشاريع الإيرانية المُتربصة باليمن والمنطقة
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