استمرار تشييع قتلى المليشيا بإب مع استمرار خسائرها بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020 إب - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن مليشيا الحوثي، تواصل، تشييع عدد من قتلاها الذين تخسرهم في الضالع.

Advertisements ويأتي هذا في ظل خسائر بشرية فادحة في مختلف الجبهات القتالية ومنها الضالع. وأوضحت المصادر، بأن من بين صرعى المليشيا الحوثية، الصريع محمد حسين السواري من أبناء مديرية حبيش. وكان السواري لقي حتفه بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بجبهة الفاخر، بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

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