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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رغم القرار الحوثي.. تداول العملة النقدية الجديدة في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
إب - الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن المواطنين تجاهلوا قرار الحوثيين بمنع تداول العملة الجديدة.
وأضافت المصادر، أن الأسواق الشعبية والمتاجر بعدد من مديريات محافظة إب، عادت خلال اليومين الماضيين لتعاملات البيع والشراء والتداول بالفئات النقدية الجديدة.
ويأتي هذا في حالة من العصيان الشعبي للمليشيا الحوثية رغم الحضر الذي تفرضه مليشيات الحوثي قسرياً.
يشار إلى أن 2019م كان عام تدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية وتفشي الأوبئة في محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.
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