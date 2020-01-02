شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الناشطة السعودية ‘‘فوز العتيبي’’ تفتتح 2020 بنزع ملابسها وتمارس ‘‘الفعل الفاضح’’ مع زوجها أمام برج خليفة في دبي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدأت الناشطة النسوية السعودية فوز العتيبي العام الجديد 2020 بمستوى جديد من الجدل، وذلك عبر قبلة موثقة بالفيديو لها مع زوجها.

فوز العتيبي التي اعتادت على إثارة الجدل خلال الأشهر القليلة الماضية، بدأت احتفال عام 2020 بقبلة من الفم مع زوجها، موثقة ذلك عبر مقطع فيديو نشرته في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويبدو بالفيديو الذي نشرته فوز العتيبي، الأربعاء 1 يناير/ كانون الثاني 2020 قيام زوجها بتقبيلها من فمها، فيما يوثق الهاتف المحمول الخاص بهما المشهد من بعيد، وسط أجواء احتفالية شهدها موقع برج خليفة أطول برج في العالم الموجود في إمارة دبي الإماراتية.

وكتبت فوز العتيبي في تغريدتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة:” سنة سعيدة على الجميع، والله يكتب لنا فيها السعادة الدائمة”، وذلك عبر هاشتاق “رأس السنة الميلادية” المتصدر لمواقع التواصل الاجتماعي.

ردود فعل متباينة حول قبلة فوز العتيبي لزوجها من الفم

بدت ردود الفعل على ما قامت به الشابة السعودية المثيرة للجدل متباينة من قبل متابعيها، ففي الوقت الذي أعجب البعض بالفيديو وعبر عن دعمه للشابة التي تقوم بتصرفات لم يألفها المجتمع السعودي.

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لم يعجب ما فعلته الشابة البعض الأخر، داعينها لاحترام بعض خصوصيتها وعدم مشاركة جميع لحظات حياتها لا سيما الخاصة منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب المهندس محمد الربع رداًَ على فيديو فوز العتيبي قائلاً:” من حقك أن تكوني امرأة قوية وحرة وتعيشين حياتك بالطريقة اللي تناسبك ولكن حق الله عليك أن لا تجاهري بالمـعـصـيـة والله غفور رحيم”.

فيما قالت مغردة تدعى “ناريمان” :”مع الوقت صرت أرحمك بزيادة، لأنك ببساطة (عايشة حياتك للناس مو لنفسك) أتمنى تقرأين هذه العبارة زين وتقارنين ما بين حياتك بدون الكاميرا وحياتك خلفها”.

وأضافت ناريمان :”بتجدين أنك حبيتي السعادة واللذة اللحظية اللي يصنعونها لك الناس اكثر من لحظاتك بدون الكام. مو لازم تأخذين بكلامي..الوقت وحده بيذكرك فيه”.

فيما قال مغرد يدعى “خالد العتيبي” مخاطباً فوز وزوجها أحمد الموسى:”شكراً فوز شكراً أحمد انتم من صنع الحرية وكسرتم حاجز العادات والتقاليد . ستظلون دائماً في ذاكرتنا”.

سنة سعيدة على الجميع والله يكتب لنا فيها السعادة الدائمة 💥#happynewyear2020

#راس_السنه_الميلاديه pic.twitter.com/YaVOuy9mGN — فوز العتيبي (@zooztox) December 31, 2019

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