بالصور.. تواصل أعمال المؤتمر السنوي لقيادة محور تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

تعز - الخليج 365

تتواصل أعمال المؤتمر السنوي الختامي لقيادة محور تعز لليوم الثاني على التوالي.



ويأتي تنفيذ هذا المؤتمر استنادًا الى خطة التدريب القتالي والعملياتي والمعنوي للعام التدريبي 2019 م.

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وقد استمع المؤتمر ، برئاسة نائب رئيس المؤتمر اركان المحور العميد عبدالعزيز المجيدي، الى العديد من تقارير القادة ورؤساء الشعب الادارية في المحور والالوية العسكرية.

وكان محور تعز قد دشن مؤتمره السنوي الختامي أمس الثلاثاء، برئاسة قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، وبحضور محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان.