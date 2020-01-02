شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. تعرف على مخرجات اجتماع محافظ تعز مع المكتب التنفيذي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

تعز - الخليج 365

ترأس محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان إجتماعا بالمكتب التنفيذي بالمحافظة لتقييم الأداء ومناقشة مجمل القضايا والاشكالات المتعلقة بالجوانب الادارية والمالية والخدمية والأمنية خلال الفترة الماضية من العام 2019 م .



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي ووكلاء المحافظة والعميد منصور الاكحلي مدير عام شرطة المحافظة ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي محمد العيزري، ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمؤسسات والمصالح الحكومية بالمحافظة اكد محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان على ضرورة حل القضايا والاشكالات في المكاتب التنفيذية والمؤسسات والمصالح الحكومية واصلاح ومعالجة الاختلالات الادارية والمالية والأمنية.

وشدد محافظ المحافظة على التركيز والاهتمام بتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين واستتباب الأمن وترشيد الانفاق ومعالجة الاختلالات الادارية والمالية وضبط المخالفين والفاسدين واحالتهم لنيابة الاموال العامة.

واكد المحافظ على ضرورة توحيد الاعلام الرسمي وترشيد الخطاب الاعلامي بمايخدم المحافظة وقضاياها المصيرية وتقبل النقد البناء الذي يخدم المصلحة العامة ويصوب الاخطاء والابتعاد عن المناكفات وكل مايضر بالمحافظة ويؤثر على أمنها واستقرارها.

وقال المحافظ ان السلطة المحلية خلال العام الجديد 2020 ستركز على تنفيذ الاولويات التي تخدم وتلامس حياة المواطن وفي مقدمتها توفير الخدمات وتحقيق الامن الاستقرار وتطبيع الحياة العامة والقضاء على الاختلالات الادارية والمالية ومعالجتها وفقا للقانون.

وحث المحافظ الجميع على العمل بمسؤولية وضمير وان يكونوا عند مستوى حجم التضحيات التي قدمتها المحافظة منذ الانقلاب في سبيل الوصول لتحقيق الدولة المدنية القادرة على تحقيق رغبات وتطلعات ابناء المحافظة التواقين للتغيير للافضل والذي ينبغي ان يكون الجميع عند حسن الظن في العمل على تقديم الافضل وتطبيق القوانين النافذة وتجنب العشوائية.

وشدد المحافظ على تفعيل دور الاجهزة الرقابية في المحافظة وتفعيل الادارة العامة للرقابة الداخلية فيما يخص اي صروفات مخالفة للقانون والعمل على ترشيد الانفاق والاستفادة من الامكانات المتاحة بمايحقق تلبية احتياجات المحافظة من الخدمات الاساسية للتخفيف من معاناة المواطنين.

ووجه المحافظ مدير عام الخدمة المدنية ومدير عام الشؤون القانونية برفع تقارير عن كل الاختلات الادارية القائمة ووضعها القانوني خصوصا في ظل توجه الحكومة لدمج عدد من المكاتب ومعالجة الازدواج الوظيفي.

كما وجه محافظ المحافظة السكرتارية العامة بديوان عام المحافظة والادارة العامة للمتابعة بالعمل وفقا للقانون وحسب المهام الموكلة اليهم في الاعداد والتحضير للاجتماعات ومتابعة المخرجات والتوصيات الصادرة في كل اجتماع والتواصل مع كل الجهات المعنية واستعراض ماتم انجازه والعوائق التي حالت دون تنفيذها لمعالجتها قبل البدء باي اجتماع اخر .

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من جانبه تحدث وكيل اول المحافظة عن مستوى الانجازات خلال الفترة السابقة من العام 2019 والجهود المبذولة في عدد من المجالات والاشكالات والعوائق التي اثرت على مستوى الانجاز والذي لابد من معالجتها مثمنا كل الجهود التي بذلت من قبل الجميع خلال الفترة السابقة في تطبيع الحياة بالمحافظة آملا بأن يكون العام الجديد حافلا بالانجازات بمايلبي تطلعات ابناء المحافظة.

وفي الاجتماع استعرض وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن مجمل القضايا العسكرية والأمنية والتي تم متابعتها لدى الحكومة والمتمثلة في صرف مرتبات بعض القطاعات العسكرية والمنضمين ومعالجة اوضاع الجرحى ومتابعة توفير اعتمادات والاعاشات للالوية وغيرها من القضايا المطلبية التي سيتم حلها في القريب العاجل.

من جانبه أوضح الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة عن ماتم انجازه واعتماده لدى رئاسة الوزراء وعدد من الوزارات ذات العلاقة خلال اللقاء الاخير لقيادة السلطة المحلية برئيس الوزراء في العاصمة المؤقته عدن الشهر الماضي وذلك بمعالجة عدد القضايا المتعلقة بالاصحاح البيئي والامراض والاوبئة التي تعصف بالمحافظة واعتماد مبالغ مالية لمواجهة النظافة وصرف المرتبات المتأخرة لعدد من الجهات الخدمية.

كما استعرض المهندس مهيب الحكيمي وكيل المحافظة للشؤون الفنية تقرير عن ماتم متابعته لدى الحكومة وعدد من الوزارات في يخص المشاريع الخدمية وغيرها اهمها متابعة المبالغ المتبقية من المشاريع السابقة لعام 2018 المنفذة بالمحافظة ودعم موازنة المحافظة من المشاريع الاساسية بنسبة 35% عن العام الماضي وادراج محطة المخا اسوة بالمحطات الاخرى بتوفير احتياجها من الديزل وغير ذلك من الاحتياجات في الجانب الخدمي والتنموي.

واستمع المحافظ من مدير عام مكتب المالية ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى تقارير تفصيلة حول عملية الانفاق والصرف والتجاوزات في عملية الصرف والعمل على ترشيد الانفاق وتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باحالة الفاسدين الى النيابة العامة .

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات الرامية الى تحسين مستوى اداء عمل المكاتب التنفيذية خلال العام الجديد 2020 بمايلبي احتياجات المحافظة وابنائها وتحسين مستوى الايرادات وتوفير الخدمات وتعزيز دور الرقابة والمحاسبة وتفعيل ادارة الرقابة الداخلية بديوان عام المحافظة والعمل على معالجة الاختلالات الادارية والمالية واستتباب الامن ومتابعة وتنفيذ كل القرارات الصادرة عن مخرجات كل اجتماع وتنفيذها على الواقع ومحاسبة المقصرين.