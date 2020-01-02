مليشيا الإصلاح تشعل شبوة وصبر قبائل المحافظة ينفد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

الخليج 365 ـ خاص:

تواصل مليشيا حزب الإصلاح استفزازها لأبناء محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، باسم ملاحقة "مطلوبين" وفرض الأمن.



ويوم أمس، قتل ثلاثة من أبناء القبائل ومسلح إصلاحي خلال مواجهات في مديرية حبان جنوبي شبوة.

وتؤكد مصادر محلية لـ"الخليج 365" أن أبناء المديرية لم يصدر منهم ما يستدعي تحرك حملة أمنية وعسكرية كبيرة إلى مناطقهم.

وتضيف المصادر أن حملة أمنية وعسكرية مشتركة مكونة من جميع وحدات ما يسمى الجيش والأمن وصلت سوق "هدى" والذي يبعد عن منطقة العرم 15 كيلو وبدأت بإطلاق النار في كل اتجاه.

وتشير المصادر إلى أن أبناء القبائل في موقف الدفاع عن النفس ضد هجمة عنجهية وغير مبررة.

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وبحسب المصادر، فإن أبناء المديرية سيوجهون دعوة لجميع قبائل المحافظة في حال استمرت الحملة في عدوانها.

وتقول المصادر إن قبائل المديرية تتهم محافظ المحافظة، محمد صالح بن عديو، بالتواطؤ مع عناصر المليشيا بدوافع حزبية.

وتتابع المصادر أن ممارسات حزب الإصلاح في المحافظة تجاوزت كل القوانين وحتى الأعراف والأسلاف القبلية.

وطبقا للمصادر، فإن مناصري المجلس الانتقالي متواجدون في كل مديريات المحافظة، ومحاولة اجتثاثه باسم "ملاحقة مطلوبين" أو "فرض الأمن" سيشعل المحافظة.

وتختم المصادر حديثها بالقول: ما يجري فرض للخوف والفتنة وإعادة لظاهرة الثأر وليس فرضا للأمن كما تدعي مليشيا حزب الإصلاح في المحافظة.