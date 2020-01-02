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مسلحون حوثيون يعتدون بالضرب المبرح على عاقل حارة في إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

مسلحون حوثيون يعتدون بالضرب المبرح على عاقل حارة في إب

متابعات_الخليج 365

أقدمت عناصر حوثية بمحافظة إب، وسط اليمن، على ضرب عاقل حارة وإهانته دون سبب.

 

وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي بقيادة القيادي "أبو حرب" اعتدت على عاقل حارة بمدينة إب بالضرب العنيف والإهانة دون أي سبب.

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ويأتي هذا في ظل جرائم وانتهاكات يومية تمارسها المليشيا بمختلف مديريات المحافظة.

 

ولفتت المصادر إلى أن المليشيا اعتدت بعنف مفرط على عاقل حارة يدعى "أحمد عبدالكريم شانع" في نقطة الثلاثين غرب مدينة إب، حيث كان في طريقه لشركة "مارح" لأخذ حصة الغاز الخاص بحارته.

 

وأوضح عاقل الحارة أحمد عبدالكريم شانع، ما تعرض له في نقطة الثلاثين: "باشروني بالضرب بأعقاب البنادق في رأسي وظهري حتى بكيت من القهر ومن شدة الألم، ومنها أخذوني إلى إدارة البحث الجنائي وضربوني مجدداً، وبعدها طالبوا مني بحق القات مقابل الإفراج عني بعد عمل التزام، مضيفاً "أقسم بالله أن القهر حق اليوم لم أعش مثله في حياتي قط"

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