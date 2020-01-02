الهلال الإماراتي ينظم العرس الجماعي السادس بالساحل الغربي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

تعز - الخليج 365

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العرس الجماعي السادس في الساحل الغربي، والعرس الحادي والعشرون على مستوى اليمن.



ويأتي بمكرمة ورعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأقيم العرس الجماعي في مديرية المخا بالساحل الغربي، الذي ضم 200 عريس وعروس، وبحضور عدد من مسؤولي السلطة المحلية والعرسان وأهاليهم وأقاربهم...

ويأتي تنظيم العرس الجماعي من قبل الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة المخا في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات تنفيذاً لتوجيهات قيادتها بدعم الشباب لضمان استقرار حياتهم اليومية والعيش الكريم ، وفي إطار الدعم والمساندة لليمنيين في مختلف المجالات.

وألقى مدير عام مديرية المخا عبدالرحمن الفُتيح، كلمة نيابة عن السلطة المحلية، تقدم فيها بالشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة، لما توليه من اهتمام لهذه المديرية التي نفضت عنها غبار الحزن، بالمساعدة في مختلف المجالات عبر ذراعها الإنساني ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

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ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي عبدالله الحبيشي، ألقى كلمة الهلال وتقدم فيها بالتهاني والتبريكات للعرسان بزواجهم الميمون.

وأضاف الحبيشي، أن الهدف الأسمى والمنشود من إقامة الهلال الأحمر الإماراتي الأعراس الجماعية هو تحقيق حياة أسرية سعيدة ومستقرة للشباب.

من جانبه تحدث مدير الشؤون الإنسانية بالهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي محمد سالم الجنيبي، حول تنظيم الهلال للعرس الجماعي السادس بالساحل الغربي بمكرمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة حثيثة يوليها سمو الشيخ حمدان بن زايد رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتزويج 200 عريس وعروس.

وأوضح، أن ديننا الإسلامي الحنيف يوجهنا بالتعاون والتراحم والتكاتف وتقديم يد العون لمن هم في حاجة للمساعدة.

وأكد الجنيبي، أنه ومن هذا المنطلق تقف دولة الإمارات إلى جانب أشقائها في اليمن في كافة المجالات الإنسانية ، ومنها الأعراس الجماعية.

من جانبهم عبّر العرسان عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بتحقيق حلمهم في إكمال نصف دينهم بالزواج والإستقرار، ورفعوا أسمى آيات الشكر والعرفان لدولة الإمارات ممثلة بقيادتها الحكيمة التي بادرت لمساعدة اليمنيين بشكل عام، والشباب منهم بشكل خاص بإقامة مثل هذه المناسبات التي تقوي الوشائج الإجتماعية بين المواطنين.