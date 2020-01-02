عيارات حوثية متنوعة تستهدف مواقع المشتركة شرق مدينة الصالح بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، تصعيدها اليومي مستهدفة مواقع القوات المشتركة في مناطق عدة جنوبي الحديدة غرب اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82. وأضافت المصادر أن عناصر المليشيات قامت بإطلاق النار من الأسلحة المختلفة ومن بينها الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5، والأسلحة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا صوب المواقع بشكل مكثف. على صعيد متصل استهدفت قناصة المليشيات مواقع أخرى للقوات المشتركة في المنطقة ذاتها بالأسلحة القناصة مختلفة العيارات.

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