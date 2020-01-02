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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عيارات حوثية متنوعة تستهدف مواقع المشتركة شرق مدينة الصالح بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، تصعيدها اليومي مستهدفة مواقع القوات المشتركة في مناطق عدة جنوبي الحديدة غرب اليمن.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82.
وأضافت المصادر أن عناصر المليشيات قامت بإطلاق النار من الأسلحة المختلفة ومن بينها الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5، والأسلحة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا صوب المواقع بشكل مكثف.
على صعيد متصل استهدفت قناصة المليشيات مواقع أخرى للقوات المشتركة في المنطقة ذاتها بالأسلحة القناصة مختلفة العيارات.
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