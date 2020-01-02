شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية التي تؤثر في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من غرب ووسط المملكة.

وأشارت إلى أنه يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة

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