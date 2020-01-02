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المليشيا تطلق قذائفها المدفعية على مواقع المشتركة بالجبلية جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

المليشيا تطلق قذائفها المدفعية على مواقع المشتركة بالجبلية جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أطلقت مليشيات الحوثي القذائف المدفعية بشكل عنيف على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

 

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 مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية أفادت عن تجدد قصف المليشيات على مواقع القوات المشتركة في أوقات متفرقة باستخدام قذائف مدفعية الهاون من عيار 82 وقذائف مدفعية B10 وعلى فترات متقطعة.

 

 وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7.

 

 ويتزامن القصف والإستهداف الذي تشنه المليشيات على الجبلية مع قيامها بقصف واستهداف مناطق أخرى جنوب محافظة الحديدة، وهو ما يكشف توجهات المليشيا للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.

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