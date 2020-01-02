شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020 الخليج 365 ـ خاص فيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس.

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 716. 28 ريالًا 47.86 $ الذهب عيار 22 26.322 ريالًا 43.87$ Advertisements الذهب عيار 21 25.128 ريالات 41.88 $ الذهب عيار 18 21.534 ريالاً 35.89$ أوقية الذهب 892.800 ريالًا 1.488 $ كيلو الذهب 28.715.4 ريالًا 47.859 $

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