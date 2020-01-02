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الصحة العالمية تقدم أجهزة ومعدات طبية جديدة لمستشفى الشحر العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصحة العالمية تقدم أجهزة ومعدات طبية جديدة لمستشفى الشحر العام

الخميس 2 يناير 2020

الصحة العالمية تقدم أجهزة ومعدات طبية جديدة لمستشفى الشحر العام

متابعات_الخليج 365

استلم مستشفى الشحر العام ، أمس الأربعاء، مجموعة من الأجهزة والمعدات الطبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

 

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وتأتي هذه الشحنة ضمن المساعدات الكبيرة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي والتي ستسهم إلى حد كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مديرية الشحر.

 

وشملت الأجهزة الجديدة،مولد كهربائي سعة ٢٢٠ كيلو ،وأجهزة مراقبة قلبية للأطفال والكبار ، وجهاز ضخ سوائل ،وأطقم عمليات عظام ونساء وتوليد وأخذ عينات وسرير ولادة ، وجهاز تعقيم ، وجهاز CBC، وجهاز إزالة الرجفان، وأسرة رقود وكاسيتات وسكرين أشعة ،بوكسات لحفظ المواد الجارحة .

 

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