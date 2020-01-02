شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفد البرنامج السعودي يلتقي مسؤولي الكهرباء والرياضة بالعاصمة عدن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفد البرنامج السعودي يلتقي مسؤولي الكهرباء والرياضة بالعاصمة عدن صور الخميس 2 يناير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس الأربعاء، أن وفده التقى بمسؤولي قطاع الكهرباء لدعم موارد الطاقة في العاصمة عدن.

وأضاف البرنامج في بيان له، أن الوفد التقى أيضا بعدد من مسؤولي قطاع الشباب و الرياضة بعد جولة ميدانية ضمن مشروع إعادة تأهيل المرافق الرياضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد البرنامج السعودي يلتقي مسؤولي الكهرباء والرياضة بالعاصمة عدن (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.