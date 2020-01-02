عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حملة نظافة موسعة بمدينة ضبوت بالمهرة صور

الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

في إطار الاهتمام بنظافة ضواحي الغيضة، قام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المهرة، اليوم الأربعاء، بتنفيذ حملة موسعة في مدينة ضبوت أحدى مناطق مديرية الغيضة عاصمة المحافظة.

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وقام الصندوق بتقسيم عمال النظافة إلى فرق، حيث توزعت على سوق المدينة والساحل وشوارع المدينة،وسط مشاركة كبيرة من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني.

من جانبهم عبر الأهالي عن ارتياحهم وشكرهم لصندوق النظافة للجهود التي يبذلها في سبيل رفع مستوى النظافة في مدينتهم.