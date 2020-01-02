شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حكم قضائي بإعدام الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" وعدد من المسؤولين في الحكومة ..."اسماء + نص الحكم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء، بإعدام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك ووزير الخارجية السابق خالد اليماني.

وقال المحامي عبدالباسط غازي في منشور على حسابه في فيس بوك، إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت اليوم حكمها بالإعدام تعزيزاً على الثلاثة عبدربه منصور هادي ومعين عبدالملك وخالد اليماني.

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وقضى الحكم أيضاً بمصادرة أموال الثلاثة وممتلكاتهم الثابتة والمنقولة.

وتابع "غازي" الذي تم تنصيبه من قبل المحكمة للدفاع عن المحكومين "لا ندري كيف سيكون الحكم على قرابة 500 مواطن يمني في داخل اليمن وخارجه متهمين بالخيانة والارتزاق والتخابر وإعانة العدو".

وقال ناشطون حقوقيون إن المحاكمات الحوثية تهدف إلى البسط على ممتلكات المعارضين لها ممن لا تزال أموالهم وممتلكاتهم في العاصمة صنعاء.