شكرا لقرائتكم خبر عن في ظهور مباشر بمناسبة رأس السنة الميلادية ...امام الحرم المكي "عادل الكلباني" :هابي نيو يير..إلى أين وصلنا .."فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقد الشيخ عادل الكلباني ، المحتفلين برأس السنة الميلادية ، مشيراً إلى الإنسان لا بد أن يحزن لأن عمره نقص سنة . وقال الكلباني في فيديو نشره على حسابه بتويتر : ” الليلة كثيرين بيقولوا هابي نيو يير سنة سعيدة .. إلى أي حد وصلنا للتقليد والإنقياد “.

وتسائل الكلباني : ” وش الفرق بين اليوم وبكرة .. اليوم 2019 وبكرة 2020 .. ما ندري فيه أحداث جيدة بالسنة الجديدة أم لا فما سبب التهنئة ؟”.

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في ظهور مباشر بمناسبة رأس السنة الميلادية ...امام الحرم المكي "عادل الكلباني" :هابي نيو يير..إلى أين وصلنا .."فيديو"











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ووجه الكلباني سؤالاً للمحتفلين، قائلاً :” نقص من عمرك سنة كاملة وش المستند إن السنة الجاية غير اللي قبلها وش اللي استفدناه لا شيء لا جديد”.

وعلق عدد من المغردين على تصريحات الكلباني حيث قال أحدهم : ” ياشيخ الله يعافيك نهني بعض لأننا لازلنا مع بعض نهني بعض أن السنة مرت بخير لا مرض ولا موت ولا فاجعة والبلد بأمن وأمان الحمد لله العمر كله يارب .

وأضاف آخر : “لا مانع شرعي من أن أتمنى لك عام جديد مليء بالسعادة و الفرح و بعيد عن الأحزان، و لا مانع شرعي من أن يحتفل الناس ببداية العام الميلادي أو الهجري كنوع من التغيير و قتل رتابة الحياة ، وإدخال السعادة على نفوس الشعوب” .

وتابع آخر : ” من باب التسامح والتفاؤل بالخير لعلنا نجده ، حجتك ركيكة يا شيخ ” .