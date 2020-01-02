شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو: مضاربة جماعية عنيفة بين شباب وفتيات أثناء الاحتفال برأس السنة في البحرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/02 الساعة 07:19 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق نشوب مشاجرة جماعية عنيفة بين شاب وفتيات أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية في البحرين.

وأظهر الفيديو قيام شاب بالاعتداء على إحدى الفتيات بالضرب في مكان عام فيما تجمعت باقي الفتيات وتشاجرن مع الشاب وتبادل الطرفان اللكمات والضرب بالأيدي.

وسُمع خلال الفيديو أصوات الفتيات التي تعالت بالصراخ وسط استمرار التشاجر بين الطرفين.

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