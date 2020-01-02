شكرا لقرائتكم خبر عن "رجل المستحيل " ليس "ادهم صبري" ..انما عيدروس الزبيدي الذي وجه بتسليم الحاويات والأموال، إلى قيادة قوة الواجب "802" السعودية في العاصمة عدن.. تفاصيل خاصه "5" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/02 الساعة 06:34 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل قليل تسليمه حاويات الأموال التابعة للبنك المركزي اليمني، إلى القوات السعودية. وخرج الانتقالي ببيان نشره المتحدث الرسمي باسم المجلس نزار هيثم، على حسابه الرسمي بتويتر. Advertisements وعلل الانتقالي محاولته نهب 72 مليار ريال، بأنه يأتي تجنبا لتسليمها إلى مجموعة الفساد التي تديرها ما يسمى بالحكومة الشرعية، وفق قوله. وأكد متحدث المجلس بأن عيدروس الزبيدي وجه بتسليم الحاويات والأموال، إلى قيادة قوة الواجب “802” السعودية في العاصمة عدن تأكيداً للعمل تحت قيادتها وحرصًا على هذه الأموال. وقال بأن ذلك يأتي في إطار التزام الإنتقالي بتنفيذ “إتفاق الرياض”، وحرصه على إنجاح الجهود المشكورة التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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