شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي : يوجه رسالة عاجلة للرئاسة اليمنية وهذا تفاصيل ما جاء فيها؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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