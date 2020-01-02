ميلشيات الانتقالي تنهب 18 مليار ريال تابعة للبنك المركزي من ميناء عدن

نهبت ميلشيات الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات نحو 18 مليار ريال يمني تابعة للبنك المركزي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، عقب اقتحام ميناء عدن في العاصمة المؤقتة (جنوب اليمن).
وقالت مصادر "ان ميلشيات الانتقالي نهب الأموال بقوة السلاح حيث قامت باقتحام الميناء ونقل تلك الأموال في الحاويات إلى أحد المعسكرات في جبل حديد بمنطقة خور مكسر".
وعقب ذلك اوقفت إدارة ميناء عدن العمل فيه احتجاجا على نهب ميلشيات الانتقالي للأموال ومهاجمة الميناء بالأسلحة المتنوعة.
ووفقا للمصادر "فان الميناء اوقف اعماله أمر جميع عمال الشحن والتفريغ بالمغادرة، وابلغ السفن الموجودة في الغاطس والقادمة إلى الميناء بتوقف العمل إلى اجل غير مسمى".
يأتي هذا في ظل تواجد كثيف للقوات السعودية في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة)، للإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي المدعوم من الإمارات الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي، ومازال متعثر عن استكمال تنفيذ بقية بنوده.
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