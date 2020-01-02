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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اجتماع لمناقشة إنشاء مشروعات جديدة في مجال المياه بالمهرة الخميس 2 يناير 2020 الخليج 365 ناقش اجتماع عقد أمس الأربعاء، بين قيادة مؤسسة المياه بالغيضة ووفدين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا،المشروعات التي تحتاجها محافظة المهرة في مجال المياه خلال المرحلة القادمة والمشروعات التي تم تنفيذها.

Advertisements وبحث الاجتماع، المشروعات الممولة خلال الفترة السابقة بمشاركة الصندوق الاجتماعي ومدى فعاليتها، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات المهمة والمشاريع المستقبلية خلال العام الجديد 2020. وشدد الاجتماع على أن محافظة المهرة وخاصة المناطق النائية بحاجة إلى مشروعات عديدة في مجال المياه خصوصا عقب الأضرار التي لحقت بمشاريع المياه جراء الكوارث الطبيعية.

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