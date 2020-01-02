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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهجرة الدولية : قدمنا الدعم إلى 157 موقعا للنازحين في 2019 الخميس 2 يناير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الأربعاء، أنها قدمت الدعم لـ157 موقع للنازحين في 2019.

وقالت المنظمة في بيان لها، أنه منذ بداية عام 2019، تمكنت المنظمة الدولية للهجرة من إدارة وتقديم الدعم عن بعد لعدد 157 موقع نزوح في مختلف أنحاء اليمن.

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