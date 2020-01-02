شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف كان مصيره ونجله ...صراف يمني يذبح أربعة من ميليشيات الحوثي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية مطلع الأسبوع الجاري، على قتل صراف وأحد أبنائه، في محافظة حجة، بعد رفضه تسليم العملة النقدية الجديدة.
وأكدت مصادر محلية لـ”سبتمبر نت” أن مليشيات الحوثي ألقت قنبلة يدوية على محل صرافة في منطقة حجة الشرف، قتل فيها مالك محل الصرافة ويدعي الخميسي، وأحد أبنائه.
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وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي اشتبكت مع الخميسي، بعد رفضه تسليم العملة النقدية الجديدة، وتبادل اطلاق النار مع المليشيات، مما أسفر عن مقتله وأحد ابنائه فيما قتل اربعة من عناصر المليشيات الحوثية.
وتواصل مليشيات الحوثي نهب أموال المواطنين والتجار في مناطق سيطرتها بحجة اجراءاتها الجديدة التي استحدثتها لنهب وابتزاز التجار وأموالهم.
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