شكرا لقرائتكم خبر عن ""الخليج 365"" ينشر اول صورة للأسرى السعوديين الذي سلمهم الحوثيين اليوم للسعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفرجت جماعة الحوثي الانقلابية اليوم عن ستة أسرى سعوديين وسلمتهم للجنة الدولية للصليب الأحمر.

جديد "الخليج 365"

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وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى جماعة الحوثي عبدالقادر المرتضى في تغريدة على حسابة في تويتر أن جماعته سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستة من الأسرى السعوديين في إطار المساعي الرامية الى حل ملف الأسرى بين الجانبين.

وتظهر صورة ينشرها المشهد اليمني الأسرى إلى جانب رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضي وفريق من الصليب الأحمر الدولي.

جدير ذكره أنه سبق هذه العملية عمليات تبادل أسرى بين الحوثيين والسعودية وبين الحوثيين والحكومة اليمنية.