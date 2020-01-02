بالفيديو..مضاربة عنيفة بين شباب وفتيات أثناء الاحتفال بالسنة الميلادية بالبحرين

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عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو مضاربة جماعية عنيفة بين شباب وفتيات أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية 2020 في البحرين. وأظهر المقطع نشوب مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، وسط صراخ الفتيات بالمكان. جديد "الخليج 365" Advertisements يذكر أن البحرين نظمت أول احتفال برأس السنة الميلادية، بمجموعة من الفعاليات الترفيهية العائلية المنوعة وعرض ضخم للألعاب النارية.

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