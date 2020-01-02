شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن صفقة ضخمة بين التحالف العربي والحوثيين وهذا ماوصل قبل قليل الى قاعد الملك سلمان الجوية قادم من صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن تسلمه مفاجأة من "الحوثيين" بقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض.

وبحسب قناة "العربية السعودية"، فإن قوات التحالف العربي تسلمت ستة أسرى سعوديين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر داخل القاعدة العسكرية، وذلك ضمن اتفاق ستوكهولم.

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وكان الحوثيون، قالوا في بيان أمس نشرته وكالة الأنباء الألمانية: إنه "بتوجيهات من القيادة (قيادة الحوثيين)، تم تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإفراج عنهم".



وأضاف البيان: "ننتظر (الحوثيين) خطوات مماثلة من قوى التحالف العربي للإفراج عن أسرانا"، مبينًا أن الخطوة "في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل".

جدير بالذكر، أنه لا يعرف عدد الأسرى السعوديين لدى تنظيم الحوثي في اليمن المدعوم من إيران، غير أنه أفرج عن العشرات منهم على فترات في الأشهر الماضية.

وتقود السعودية؛ تحالفًا عسكريًّا بجانب الإمارات في اليمن، منذ عام 2015، ضد جماعة الحوثي التي أطاحت بحكومة عبد ربه منصور هادي، المدعومة من الرياض.