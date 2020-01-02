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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تعليق من غريفيث عقب إطلاق سراح الأسرى السعوديين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول تعليق من غريفيث عقب إطلاق سراح الأسرى السعوديين
الخميس 2 يناير 2020
الخليج 365
أعرب المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، عن ترحيبه بإطلاق سراح 6 أسرى سعوديين كانوا معتقليين لدى مليشيات الحوثي.
وقال غريفيث في بيان له: "أحث جميع الأطراف على استمرار الزخم نحو بناء الثقة لحين عودة كل المحتجزين لذويهم".
وأضاف:" وأشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تسهيل عودة المحتجزين المطلق سراحهم إلى وطنهم."
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