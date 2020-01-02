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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول تعليق من غريفيث عقب إطلاق سراح الأسرى السعوديين الخميس 2 يناير 2020 الخليج 365 أعرب المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، عن ترحيبه بإطلاق سراح 6 أسرى سعوديين كانوا معتقليين لدى مليشيات الحوثي.

Advertisements وقال غريفيث في بيان له: "أحث جميع الأطراف على استمرار الزخم نحو بناء الثقة لحين عودة كل المحتجزين لذويهم". وأضاف:" وأشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تسهيل عودة المحتجزين المطلق سراحهم إلى وطنهم."

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