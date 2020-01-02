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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمختلف أنواع الأسلحة..المليشيات الحوثية تقصف منطقة الطور بالحديدة الخميس 2 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مساء الأربعاء، منطقة الطور التابعة لمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة .

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية جددت قصفها على منطقة الطور بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف المدفعية عيار 82. وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية استهدفت المنطقة بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل مكثف وعنيف استمر لساعات . وذكرت المصادر ،أن المليشيات عاودت استهداف المنطقة مساء أمس بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 من مواقع تمركزها في المناطق المحاذية للطور بشكل مكثف ومتواصل .

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