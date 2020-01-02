الزُبيدي: لابد من تضافر الجهود لتحرير كل الأراضي الجنوبية من المليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الزبيدي: لابد من تضافر الجهود لتحرير كل الأراضي الجنوبية من المليشيات الحوثية

الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على أهمية تضافر الجهود لتحرير آخر الأراضي الجنوبية من المليشيات الحوثية.



وشدد الزُبيدي خلال لقائه الشيخ علوي العفية، أحد شيوخ قبيلة العواذل بمحافظة أبين، على ضرورة إفشال كل محاولات إقلاق السكينة العامة من قبل الجماعات التخريبية الممولة من جهات هدفها إفشال اتفاق الرياض.

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وخلال الاجتماع، تم مناقشة جهود مواجهة مليشيات الحوثي، وسُبل تعزيز الأمن في مديرية لودر.

كما تطرق الاجتماع إلى تطورات الأوضاع العامة في مديرية لودر وجهود رجال القبائل والمقاومة في مواجهة مليشيا الحوثي التي لازالت موجودة في مكيراس.

وأشاد الزُبيدي خلال اللقاء، بالجهود التي تَبذلها قبائل العواذل في دعم جبهة ثرة، وحفظ الأمن والاستقرار وحماية مصالح المواطنين في مديرية لودر.

من جانبه، أكد الشيخ علوي أن أبناء العواذل كانوا ولازالوا وسيظلون مع المشروع الجنوبي، وهم تحت رهن إشارة الجنوب ضد كل ما يعكر صفو الأمن والاستقرار، وسيقفون بكل حزم أمام كل المحاولات التي ستحاول عرقلة مسيرة شعب الجنوب نحو نيل حريته واستقلاله واستعادة دولته.