عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلمان للإغاثة ينظم رحلة ترفيهية إلى مأرب للأطفال المعاد تأهيلهم صور

الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنظيم رحلة ترفيهية وتعليمية للأطفال المعاد تأهيلهم إلى المواقع التاريخية والسياحية في محافظة مأرب.

Advertisements

وتأتي الرحلة الجديدة لأطفال الدورة الخامسة من المرحلة التاسعة والعاشرة ،في إطار مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.

وخلال الرحلة، تعرف الأطفال على مواقع تاريخية متنوعة، إضافة إلى المواقع السياحية والزراعية التي تمتاز بها المحافظة.