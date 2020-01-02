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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بن بريك يناقش مستجدات الأوضاع مع اللجنة التحضيرية لاتحاد شعراء حضرموت
الخميس 2 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
شهدت العاصمة عدن، الأربعاء، اجتماعا بين اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية، مع محمد بن سويد الحبّاني، رئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد شعراء حضرموت.
وخلال اللقاء، قدم بن بريك شرحا مقتضبا عن حوار جدة واتفاق الرياض، مطمئناً إياهم بأن التغييرات الحاصلة وكل الأمور تسير في صالح القضية الجنوبية.
وأشار بن بريك إلى أن الدورة الثالثة للجمعية ستحدد دور المجلس الانتقالي الجنوبي في المستقبل، حيث ستوجه الدعوة لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة والشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية ومجموعة من شعراء حضرموت وغيرهم، لحضورهم.
من جانبه شكر رئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد شعراء حضرموت اللواء بن بريك على حفاوة الاستقبال والطرح الوافي لمجريات ومستجدات الأحداث، مؤكداً دعم شعراء حضرموت ومناصرتهم للقضية الجنوبية وحاملها الوحيد المجلس الانتقالي الجنوبي.
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