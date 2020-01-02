شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ...المجلس الانتقالي يتخذ قرار مفاحئ وصادم سيدخل البلد في نفق مظلم وعر دموي ويضع السعودية في مأزق وموقف محرج للغاية "تفاصيل خاصه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/02 الساعة 05:20 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قرر "المجلس الانتقالي الجنوبي" مساء يوم الأربعاء تعليق مشاركته في جميع اللجان الخاصة بتنفيذ "اتفاق الرياض" مع الحكومة اليمنية.

وهو الخطوة التي ضع السعودية في موقف محرج للغاية لاسيما وان المملكة راعية التوقيع على اتفاقية الرياض .



وقال الناطق باسم المجلس " سالم العولقي " في تغريدة له على تويتر إن قرار المجلس جاء احتجاجا على ما أسماه "التصعيد العسكري" للقوات الحكومية في شبوة وأبين.

وكانت قوات الانتقالي قد هاجمت مساء يوم الثلاثاء مواقع للقوات الحكومية في مديرية المحفد بأبين ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 3 آخرين.

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وفي شبوة نفذت عناصر تتبع المجلس المدعومة إماراتيا عدة كمائن ضد قادة عسكريين تابعين الحكومةالشرعية.

وكانت العاصمة السعودية قد شهدت مطلع نوفمبر الماضي توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة والمجلس التابع للإمارات.

وتعثر تنفيذ بنود الاتفاق عقب رفض مليشيات الانتقالي عودة القوات الحكومية إلى عدن وفقا لما نص عليه الاتفاق.