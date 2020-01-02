شكرا لقرائتكم خبر عن خبر مؤسف ..توفيت‏ ناشطة يمنية، مساء أمس، خلال حادث مروري مؤسف في العاصمة المصرية القاهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/02 الساعة 05:50 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

توفيت‏ ناشطة يمنية، مساء أمس، خلال حادث مروري مؤسف في العاصمة المصرية القاهرة. Advertisements وقال مقربون من الناشطة سامية الحداد انها تعرضت لحادث مروري في القاهرة توفيت على أثره. اسرة "يمن الغد" تدعو الله ان يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وان يلهم كافة أسرتها الصبر والسلوان. "انا لله وانا اليه راجعون".

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