شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل طارئ من التحالف يخمد حالة التوتر والاحتقان بين قوات الانتقالي وقوات الشرعيه في شبوه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/02 الساعة 05:53 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

مصادر: توقف المعارك في شبوة بعد تدخل لجنة وساطة شكلها التحالف والشرعية

قال مصدر قبلي واخر أمني أن المعارك توقفت بين قوات الامن الخاصة وقبائل لقموش مساء الاربعاء بعد وصول وساطة شكلها التحالف ويقودها العميد عدنان رزيق القميشي.

المصدر أكد ان لجنة وساطة يقودها رزيق شكلتها الرئاسة اليمنية والمملكة العربية السعودية ستبدأ عقد لقاءات مع مشائخ لقموش وقيادة الحملة الامنية للوصول الى حل يعيد الامور كما كانت عليه .. مؤكدا توقف الاشتباكات منذ تدخل لجنة الوساطة في انتظار المفاوضات التي ستبدأ اليوم.