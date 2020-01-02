شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية "الشرعية" تدعم الانقلاب في "ليبيا" وتصوت ضد الحكومة الليبية"الشرعية" المعترف بها دولياً..ما الذي يحدث بحق الجحيم ياعرب !!!!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/02 الساعة 05:27 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

صوت مندوب اليمن في الجامعة العربية دعماً للانقلاب الذي يقوم به الجنرال خليفة حفتر في ليبيا، ورفضاً لدعم الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.

وصوتت الحكومة اليمنية "الشرعية" مع دعوة جامعة الدول العربية امس الثلاثاء على "منع التدخلات الخارجية في ليبيا"، في إشارة إلى تركيا، وهو ما اعتبر من المندوب الليبي (لحكومة السراج الشرعية) كيل بمكيالين، وهدد بانسحاب بلاده من الجامعة.

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ورفضت دول (المغرب، الجزائر ، تونس، لبنان، العراق، سلطنة عمان، الكويت، قطر) مشروع القرار.

ولقي الموقف تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الناشطين السياسيين والاعلاميين, واعتبروا موقف حكومة الرئيس "هادي" يتناقض مع ما تدعو له من تدخل خارجي في اليمن لإعادة سلطة الشرعية إلى صنعاء.

وسخر ناشطون يمنيون من موقف حكومة هادي، كونه متناقضا مع ذرائعها لتبرير تدخل التحالف في اليمن