شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : شابة يمنية تتحدى العادات وتتجاوز التقاليد وتقود دراجة نارية وسط الشارع في إحدى المحافظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حديث جريء وطاري من الرياض .. رشاد العليمي“ يكشف تفاصيل اجتماعات عقدها ”بن سلمان“ مؤخرا ويتحدث عن ضغوطات واستقطابات دولية تعرف على أبرز الأسماء المرشحة لمنصب محافظ مدينة عدن اول اعلان للتحالف : بشان الاسرى السعوديين الذين افرج عنهم الحوثي اليوم وكيف تم اطلاق سراحهم؟ المتحدث باسم قوات طارق صالح يهاجم قائد محور تعز السابق .. ويصفه بالقزم .. وقال احكموا البعرارة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : شابة يمنية تتحدى العادات وتتجاوز التقاليد وتقود دراجة نارية وسط الشارع في إحدى المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.