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صنعاء - ياسمين الخيامي - جريمة مروعة تهز هذه الدولة الخليجية الثرية ليلة رأس السنة.. ام تسأل عن ابنتها وحفيدتها ..وحين تدخلت الشرطة اصاب الجميع الذهول والصدمة مما حدث

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