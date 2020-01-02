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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو ..إمام الحرم "عادل الكلباني" يباغت الجميع ويقدم على هذا العمل الذي لم يجروء على قوله اي شيخ سعودي حتى الشيخ عبد الرحمن السديس ( فيديو جريء )

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