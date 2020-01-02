أكاديمي بجامعة صنعاء يعرض منزله للبيع بعد تراكم ديونه وانقطاع مرتبه

عرض أكاديمي يمني، يعمل استاذا في جامعة صنعاء، منزله للبيع لسداد ما تراكم عليه من ديون؛ نتيجة استمرار انقطاع المرتبات للعام الثالث على التوالي.
واستعرض الدكتور رصين الرصين، استاذ اللغة العربية بجامعة صنعاء، ساخرا، في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، بعض منجزاته الشخصية خلال العام المنصرم 2019.
وقال الدكتور الرصين، إن أبرز انجازاته الشخصية خلال العام المنصرم، هي "بيع ما تبقى من ذهب زوجته، وبعض أثاث البيت، وسلاحه الشخصي "الجنبية".
وأضاف: "أصبحت ديوني للناس فوق عشرة آلاف دولار، والآن أبحث عن مشتر لبيتي!".
واختتم منشوره بالقول: "وسلموا لنا على مرتباتنا الضائعة - منذ أكثر من ثلاث سنوات -بين الشرعية والحوثيين!".
ويعاني الأكاديميون وأساتذة الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، من استمرار انقطاع مرتباتهم، منذ سبتمبر 2019، الأمر الذي أدى الى مغادرة الكثير منهم خارج البلاد.
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