شكرا لبحثكم عن خبر قوات عسكرية تقتحم ميناء عدن وتسطو على اموال البنك المركزي اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقتحمت قبل قليل قوة أمنية مكونة من عدد من الأطقم قبل قليل ميناء عدن للحاويات بهدف نهب حاويات أموال تابعة للبنك المركزي اليمني.

وقال مصدر عامل في الميناء لصحيفة "عدن الغد" ان القوة اقتحمت الميناء بالقوة ووصلت إلى موقع الحاويات .

Advertisements

واشار المصدر إلى ان مسئولين وعمال من الميناء حاولوا منع هذه القوة لكنها تمكنت من الوصول إلى المكان .

وأوضح المصدر إلى ان القوة الأمنية اخذت هواتف عدد من المسئولين في الميناء الذين حاولوا تصوير الحادثة .

وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها اقتحام الميناء لنهب الاموال الحكومية.