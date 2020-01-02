شكرا لبحثكم عن خبر نقابة الصحفيين تطالب بإطلاق سراح الصحفي سلطان قطران والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تتابع نقابة الصحفيين اليمنيين قضية اختطاف الزميل سلطان قطران منذ اختطافه يوم الثلاثاء قبل الماضي في صنعاء مواكبة لكل الجهود الساعية لإطلاق سراحه والتي طلبت أن نعطي فرصة لتلك الجهود بناء على طلب بعض الزملاء و أسرة الزميل ، إلا أننا لم نلمس أي خطوات تترجم تلك الوعود المتكررة بالإفراج عنه.
نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تدين اختطاف الزميل سلطان قطران من قبل جهاز الأمن السياسي بصنعاء فأنها تطالب بسرعة إطلاق سراحه وعودته لأسرته .
وتجدد نقابة الصحفيين دعوتها لكافة الأطراف بإيقاف مطاردة وترويع الصحفيين وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي بعيدا عن حالة العداء التي تبديها كل الأطراف تجاه الصحافة والصحفيين.
نقابة الصحفيين اليمنيين
1 – 1- 1 - 2020
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