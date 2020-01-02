عاجل / العثور على جثة جندي بوادي حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة -

القطن - خاص

عثرت اجهزة الامن مساء اليوم على جندي في احد مناطق بمدينة القطن

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واكد مصدر امني العثور على جثة الجندي بالأمن العام في أحد المزارع في ساحة ال علي الحاج في مدينة القطن

وأضاف المصدر ان لجندي تلقى عدة طلقات ادت الى وفاته مشيرا أن الجندي قد قتل مساء الامس بحسب التحقيقات الاولية.