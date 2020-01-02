شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. المقاومة الجنوبية تهاجم نقطة تابعة لمليشيات الإخوان في عزان بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. المقاومة الجنوبية تهاجم نقطة تابعة لمليشيات الإخوان في عزان بشبوة الخميس 2 يناير 2020 الخليج 365 كشفت مصادر، أن المقاومة الجنوبية بشبوة هاجمت منذ قليل النقطة التابعة لمليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية في غرب مدينة عزان.

Advertisements وأضافت المصادر، أن المقاومة الجنوبية استهدفت نقطة المليشيات عقب رفضها مرور الجرحى للعلاج. وتمارس مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية عدد من الانتهاكات اليومية في محافظة شبوة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المقاومة الجنوبية تهاجم نقطة تابعة لمليشيات الإخوان في عزان بشبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.