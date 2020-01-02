الخارجية اليمنية تدين العدوان الأميركي على العراق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

جددت اليمن موقفها من الاحداث الاخيرة في العراق، حيث أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأشد العبارات ، الاعتداء الأميركي على العراق الذي أسفر عن قتل وجرح العشرات .

وأكد المصدر في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان الأميركي يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية.

وشدد المصدر على ضرورة وضع حد للتدخلات الأميركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية باعتبار أن تلك التدخلات تعد السبب المباشر الذي يقف وراء زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .

وعبر المصدر عن تضامن الجمهورية اليمنية مع جمهورية العراق الشقيق حكومة وشعباً، وحقهم المشروع في الدفاع عن النفس والرد على أي عدوان خارجي .